TNCテレビ西日本で27日に放送される「勝負師のことば」（午後4時30分〜）にソフトバンク・柳田悠岐外野手が出演する。JRAのレジェンド・武豊騎手と、馬主の側面も持つギータのスペシャル対談となる。ともに現役では年長者としてそれぞれの分野の中心で活躍。長く続けられている秘けつや「20歳差」でもある2人の意外な「共通点」、「世代間ギャップ」にも迫っていく。2人が大切にする「勝負師のことば」は必見だ。