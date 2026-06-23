左肘コンディション不良で戦列を離れているヘルナンデスが投手練習に参加し、軽めのキャッチボールなどを行った。左腕は「明日に病院で検査を受けて、問題がなければブルペン投球を再開する。痛みはない」と説明。倉野投手コーチは「（当初から）重い診断ではない。ある程度、（復帰の）プランは立っています」と話した。