【Data展望】パ・リーグ打率トップのレイエス（日）が3日の広島戦から14試合連続安打を継続中。6月はここまで51打数23安打（.451）と高打率をマークしている。パで月間30安打以上を条件に打率ランクを出すと、最高記録は70年6月張本勲（東映）の.550。打率.450以上はイチロー（オ）の3度を最多に10人、12度と少なく、1カ月を通して好調をキープすることの難しさが伝わってくる。今月のレイエスは23安打のうち長打が12本（二塁