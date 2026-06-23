タレントのマツコ・デラックスが、22日放送のTOKYO MXの生情報番組『5時に夢中!』（月〜金後5：00）に出演。日本時間の21日に行われた「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表2戦目となるチュニジア戦の民放中継について私見を述べた。【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス番組では、日本が4−0で快勝したほか、元日本代表の本田圭佑による解説が独特の言い回しだったことに触