親戚コンビの石原良純と小泉孝太郎がMCを務め、世界遺産や秘境といった日本のさまざまな名所を訪ねてその素晴らしさを探求して学ぶ『日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎』。『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』とともに「3週連続3時間スペシャル」と題し、6月16日から30日（火）までの3週間、毎週火曜に超豪華ラインナップで3時間スペシャルが放送されている。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中