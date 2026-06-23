【第85話】 6月22日 公開 第85話を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月22日、こしたてつひろ氏によるマンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」第85話を週刊コロコロコミックにて公開した。 第85話では、一見手を抜いているように見える山田投球部のドッジに対し、珍子が何らかの狙いがあると考える。今のうちに1人でも減らそうと放ったアックスショットは、山田投球部の桃子にキャッチされ……。