2027年に公開される『映画 1リットルの涙』より、主演を務める錦戸亮のコメント映像とメイキングスチールが公開された。 参考：錦戸亮が再び麻生遥斗を演じる意味『1リットルの涙』で振り返る俳優としての歩み 15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病し、25歳という若さで亡くなった木藤亜也のノンフィクション『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）は、1986年に発売後、シリ}