九州の陸の玄関口・博多駅「博多口」近くに位置する「博多新三井ビル」の建替計画が始動しました。三井不動産と三井住友銀行が推進する本プロジェクトは、2028年の竣工を予定。福岡市初となる「博多コネクティッドボーナス」と「グリーンボーナス」の同時取得により、博多駅地下街とシームレスに直結する、緑豊かな次世代型ビルへと生まれ変わります。新幹線や地下鉄を利用するビジネス客・観光客のアクセスはどう変わるのか？ た