韓国や台湾で活動する人気チアリーダー、ウ・スハンのプライベートSHOTが話題だ。【写真】目のやり場に困る…韓国美人チアの“あみあみ黒水着”ウ・スハンは最近、自身のインスタグラムを更新。「追及美を失って幸せを得た」とキャプションに綴り、福岡を訪問した際の写真を数枚投稿した。公開された写真には、夜の福岡を回りながら記念撮影に励むウ・スハンが写っている。シースルー素材のトップスにデニムを合わせたコーディネー