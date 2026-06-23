アンドデザインは6月17日、iPhone Airに対応したMagSafe対応バックプレート「MYNUS iPhone Air BACK」を発売した。公式サイトでは、すでに品切れの状態が続くほどの人気を見せている。●リアカメラや背面ガラスを保護 側面の操作感はそのままMYNUSは、iPhone向けのMagSafe対応バックプレートなどを展開するブランド。今回はiPhone Air対応モデルとなる。新製品は、iPhone Airの薄さや軽さ、チタニウムボディの質感を損なうこ