【その他の画像・動画等を元記事で観る】 主演：錦戸 亮、テーマソング：レミオロメン「3月9日」「粉雪」による『映画 1リットルの涙』より、コメント映像とメイキングスチールが解禁された。 ■錦戸が「今日を超える日はない」と胸の内を熱く明かしたシーンとは？ 社会現象を生んだ連続ドラマ『1リットルの涙』を観ていたファンを中心に、大きな反響を呼んでいる本作。 このたび解禁となった映像では、