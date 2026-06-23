23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比230円高の7万3090円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値7万2353.96円に対しては736.04円高。出来高は1万505枚だった。 TOPIX先物期近は4122ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比26.95ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 73090+230 10505 日経225mi