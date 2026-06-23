独ドイチェ・ベレの中国語版サイトは21日、同国の電気自動車（EV）購入補助金について、「まず恩恵を受けるのは中国ブランドか」とする記事を掲載した。記事によると、政府のEV購入補助金をめぐり、あるメディアが自動車販売業者の話として、まず恩恵を受けるのは低価格帯の中国ブランドだと報じたことについて、環境省の報道官は17日、第一陣の申請に対する初歩的な評価によると、中国車の割合は15％に満たなかったとし、結論付け