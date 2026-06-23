プロ野球 パ・リーグは22日、西武対楽天の1試合が行われました。楽天は首位西武相手に延長戦で劇的サヨナラ勝利。9回と11回に土壇場で2度追いつく粘りを見せると、延長12回に黒川史陽がレフトへサヨナラタイムリーを放ちました。19日から指揮を執る吉井理人監督は3試合目で初勝利を手にしています。この結果、首位西武と2位ソフトバンクのゲーム差が3に縮まっています。＜22日のパ・リーグ結果＞◆楽天 8x-7 西武勝利【楽天】中込