6月23日放送の「さんま御殿」は「イケおじVSズケズケ女子」。オープニングでは、舘ひろしの登場にさんまが恐縮しきり。すると、舘から、最近ゴルフの練習場でさんまと偶然会ったという話が。舘がさんまに「オーラがあるからすぐわかる」と言うと、大久保佳代子（オアシズ）は「舘さんのオーラのほうがすごくないですか!?」と舘の存在感に惚れ惚れ。9歳から舘のファンだという王林も「本当に一番誰よりも愛して