明治時代から昭和にかけて、熊本で命を懸けてハンセン病患者の救済に尽くした3人の女性がいます。 【写真を見る】【日本人が背を向けた人達に寄り添う】ハンセン病患者の救済に尽力した英国人3女史の姿を描く紙芝居が完成「子ども達に、次世代に、３人の生きざまを伝えたい」リデル、ノット、ライト顕彰会が制作熊本 イギリス人の宣教師のハンナ・リデル（1855～1932年）、グレイス・ノット（1863～1947年）、エ