「ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３」（２８日、福島）夏の福島オープニング重賞でリッツパーティーが主役候補に名乗り上げた。前走の東京１勝クラスは好位から力強く抜け出す完勝劇。Ｖタイム１分４５秒４は、同日のエプソムＣに０秒１差に迫る好時計だった。岩戸師は「強かったね。先行できるし、機動力があるから福島コースも向いている」と目を光らせる。２戦目のフリージア賞４着後は春のクラシックにこだわらず、成長を促し