「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）函館伝統のハンデ重賞。多彩なメンバーが集結したが、データ班は一昨年のホープフルＳで４着に好走した素質馬ジュタをイチ推しだ。◇◇▼傾向（過去１０年）サマー２０００シリーズ第１戦。▼人気１番人気〈２・１・０・７〉２番人気〈１・０・１・８〉３番人気〈２・０・２・６〉４番人気〈０・２・１・７〉５番人気〈２・０・０・８〉上位人気馬