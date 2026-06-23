テレビ東京で21日、『あの歴代さんは今？衝撃のイッキミ映像SHOW』が放送され、大谷翔平から高校時代にホームランを打った人の現在に迫った。【写真】第2子誕生の大谷翔平”年子批判”に芸能界から疑問の声反論した人気タレント番組が大谷から高校時代にホームランを打った人を調べると、わずか2人だった。このうちの1人が盛岡大付属高の二橋大地氏。大谷が3年生の夏の県大会決勝で、大谷がいる花巻東高を引き離す3ランホ