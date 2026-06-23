高市早苗首相の陣営が暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ」（サナエトークン）や誹謗中傷動画の作成、拡散に関与していた疑惑で２２日、高市首相は「総理としての業務時間を確保できなくなっている」と泣き落としに出た。相当の急所であることを自ら露呈したことで、野党側は追及に血気盛んになっていて、終盤国会は大荒れ必至となってきた。衆院予算委員会で中道の後藤祐一衆院議員は、高市首相の秘書とサナエトークンの発行・