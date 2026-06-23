米・英政府の経済制裁対象となっているカンボジアの中国系詐欺組織「プリンス・グループ（太子集団）」の幹部とみられる男女３人が日本で虚偽の転入届を提出したなどとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで警視庁に逮捕されたことが２２日、分かった。中国出身でキプロス国籍の胡石（フー・シー）容疑者（４４）が４月２０日に東京都中央区に転居したという虚偽の住民異動届を提出した疑いで、今月１４日に逮捕さ