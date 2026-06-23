日本公演40周年を迎える「ディズニー・オン・アイス」。ファミリーパートナーを務める関根勤さん、関根麻里さん親子が大阪市内での取材会に出席し、その魅力を語った。（※取材会は6月15日に実施）関根麻里さん（左）と、関根勤さん（撮影：Hiroto Yorifuji）ミッキーマウス、ミニーマウスをはじめとしたディズニーの人気者たちが続々と登場し、ディズニーストーリーの夢の世界を氷の上のミュージカルショーで表現する、「ディ