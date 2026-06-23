楽天が延長12回に劇的勝利を飾った。連敗中のチームを救ったのは主砲・浅村栄斗の意地だった。1点ビハインドの9回、1死三塁の場面でバットを折りながらも同点のランナーを生還させるセカンドゴロで試合を振り出しに戻すと、11回にも1点差で値千金のソロ本塁打を放ち、その後のサヨナラ勝ちへの足がかりを作った。22日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説を努めた元楽天監督の今江敏晃氏は「本当に勝負どころでの