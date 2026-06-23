タレントの関根麻里さんが、父の関根勤さんとともに大阪市内で行われた「ディズニー・オン・アイス」取材会に登場し、自身の子育てと重ねながら、その魅力を語った。（※取材会は6月15日に実施）関根勤さん（左）と、関根麻里さん（撮影：Hiroto Yorifuji）勤さんとともに、『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』のファミリーパートナーをつとめる、麻里さん。幼少期から「ディズニー・オン・ア