甘えてきた猫さんを撫でていた飼い主さん。すると、それを見ていたもう一匹の猫さんが、自分も撫でて欲しいと近づいてきたのだとか。動画は1.3万回以上も再生され、「可愛い」「この仕草たまらない」とのコメントが集まっています。 【動画：猫をなでていると、『もう1匹の猫』が近づいてきて…可愛すぎる『アピールの瞬間』】 飼い主さんに撫でてもらっている猫さん Instagramアカウント「ron_dora00」さまに登場し