『がんを発症しやすい』猫の特徴5つ 1．高齢期を迎えている 猫も人間と同様に、年齢を重ねるほどがんの発症リスクが高まります。 一般的に7～8歳を過ぎた時期から罹患率が上昇し、10歳を超えるとさらに注意が必要と考えられています。 細胞の老化や免疫力の低下によって、異常な細胞の増殖を抑えきれなくなることが主な原因と考えられており、人も猫も高齢になったらがんのリスクと向き合うことが大切