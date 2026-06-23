同じ会社で働いているのに、部署や役職によって待遇に差があると、さすがに仕事がアホらしくなってくる。投稿を寄せた東北地方の30代男性（事務・管理）は、現在勤めている建設会社での理不尽な経費の使われ方について明かしてくれた。（文：篠原みつき）社用車が自由過ぎ…「現場監督が乗りたい車をわざわざ選んでいます」男性の会社では、車移動の多い現場監督に対して社用車とガソリン用のクレジットカードが支給されているとい