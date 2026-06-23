仕事の成果よりも、ただ毎日出勤していることの方が評価される職場は、どうなのだろうか。投稿を寄せた茨城県の50代女性（サービス・販売・外食）は、かつて電気関係の製造業の工場に勤めていた。そこの評価基準がやばかったという。部署内には、かなり問題のある社員がいた。（文：法田ひまり）不良品をたくさん出しても無欠勤なら問題なしその社員について、女性はこう振り返る。「工場に勤めていた時仕事でミスが多くて一日で不