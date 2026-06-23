交通ルールの基本すら理解していないドライバーが公道を走っているのは恐ろしい。投稿を寄せた埼玉県の40代男性は、3年ほど前に目撃した"交通違反"を明かした。ウォーキング中に駅の近くを通りかかった男性。1台の白い乗用車を数名の警察官が囲み、運転席の80歳くらいの男性と話をしている場面に遭遇した。（文：篠原みつき）「俺が何をしたってんだよ」運転席の老人は大きな声を出しており、「イヤホンで音楽を聴いていてもわかる