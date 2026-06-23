他人の年収を羨んでもキリがないが、自身の過去の紆余曲折を振り返り、現在の環境に"納得と満足"ができているなら、それは一つの成功といえるのかもしれない。投稿を寄せた40代男性は、ライフライン施設のセキュリティ・安全管理担当として働いている。20歳で働き始めてから今年度の見込み年収が560万円に到達するまでのリアルな給与推移を明かしてくれた。（文：法田ひまり）「専門卒で正社員で20歳で400万なら悪くはなかったと思