キャンプツーリング用シートバッグの定番として、多くのライダーから支持され続ける老舗の用品メーカー・タナックスの「MotoFIZZ キャンピングシートバッグ」シリーズ。 最新モデルでは、確実な固定と簡単な脱着を両立しながら高い耐久性も実現するPF（ピボットフォージ）バックルや、丈夫で壊れにくいYKK製「WOVEN-IN TOUGH ZIPPER」を採用。積載量だけでなくライダーが