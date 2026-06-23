日々の激務に追われているとき、ふと「2億円あれば会社を辞められるのに」と現実逃避したくなるのはよくある話。それが現実味を帯びたとき、家族の間で揉めることもあるようだ。ガールズちゃんねるに6月下旬、「8,000万円あったら退職できると思いますか？」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主の夫が、資産運用（ファンドと株）で5000万円超の資産があると打ち明けてきたのだという。今の会社が人手不足と予算不足で、土