オンライン上には一時的な快楽の発生だけを目的としたような短絡的な情報や感情を逆なでするような情報があふれています。このように、人間からドーパミンによる快感だけを強引に引き出そうとするような行為を指す新たなワード「ドーパミン・フラッキング」を提案したブログがSNS上で話題を呼んでいます。Dopamine Fracking | beware, the german!https://igerman.cc/blog/dopamine-fracking/「ドーパミン・フラッキング(Dopamine