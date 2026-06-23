アジアを中心にグローバルな人気を誇るＫ―ＰＯＰバーチャルアイドル「ＰＬＡＶＥ」がこのほど日本デビュー１周年を記念し、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。５人はこれまでの活動や、日本滞在時の思い出、４ｔｈＭｉｎｉＡｌｂｕｍ’ＣａｌｉｇｏＰｔ．２’の制作秘話などについてトーク。バーチャルアイドルとして初のスタジアム公演を含む、自身初のワールドツアーを９月からスタートさせるが、５人の歩む未