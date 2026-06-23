◆パ・リーグ楽天８Ｘ―７西武（２２日・東京ドーム）＝延長１２回＝楽天・吉井理人監督（６１）が首位・西武との死闘の果てに就任３戦目で初白星をつかんだ。ドロー目前の延長１２回２死二塁から黒川史陽内野手（２５）の左越え適時打でサヨナラ勝ち。チームの連敗は５で止まった。９回に１点差を追いつき、６―７の１１回には浅村の６号ソロで再び同点。最後は２死走者なしからチャンスを作り、今季チーム最長４時間３８分の