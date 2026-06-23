支配下再昇格へ中地区盗塁王争い巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の「ファーム情報ＦＲＯＭＧＴＯＷＮ」。今回は５０メートル走５秒７９の俊足を武器に、支配下返り咲きを狙う育成・鈴木大和外野手（２７）。昨年６月に支配下昇格を勝ち取り１軍で４試合に出場したが、今季は再び育成での契約となった。現在はファーム・リーグ中地区の盗塁王を争い、高い盗塁成功率を誇る背番号００１。自慢の快足で支配下昇格への道