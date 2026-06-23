アジアを中心にグローバルな人気を誇るＫ―ＰＯＰバーチャルアイドル「ＰＬＡＶＥ」がこのほど日本デビュー１周年を記念し、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。メンバー自ら作詞、作曲、振り付けを手がける自主制作グループ。今年４月にリリースした「ＣａｌｉｇｏＰｔ．２」は初動で１２５万枚を売り上げ、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」に初チャートインするなどキャリアハイを記録し、