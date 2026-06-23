◆報知新聞社後援第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦最終日▽決勝関西六大学５―３近畿学生（２２日・わかさスタジアム京都）関西の５リーグの選抜チームによる対抗戦は、関西六大学が２年ぶり５度目の優勝を飾った。５回から３番手で登板した龍谷大・藤本颯太投手（４年＝小野）が、５回を３安打無失点のロングリリーフで最優秀選手を受賞。優勝した関西六大学は今秋の関西地区大学選手権で、１勝すれば明治