馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はエリモハリアーが勝った２００７年の函館記念を取り上げる。“ミスター函館記念”といえば、この馬しかいない。当時、史上３頭目だった同一重賞３連覇を達成した一戦だ。復活を告げる場所はここしかなかった。鮮やかな末脚で３連覇を達成したエリモハリアーが引き揚げてきた検量室前。地元・函館のファンから大きな拍手がわき起こった。田所秀調教師も「す