登山家の野口健さんの長女・野口絵子さんが、２２日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した。司会の黒柳徹子から「ミス日本グランプリに輝いた現役の慶大生。タレント活動、ボランティアと大忙し」と紹介され、ネパールの民族衣装姿で登場。中学は英国、高校はニュージーランドで学び、「中学校も高校も、全寮制の学校でした。ずっと寮生活をしていました」と明かした。登山家としての顔も持ち、