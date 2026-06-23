俳優の錦戸亮が主演する『映画 1リットルの涙』（2027年公開）のコメント映像とメイキングスチールが解禁された。【動画】錦戸亮「今日を超える日はない」コメント動画シリーズ累計200万部のベストセラー『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）は、15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病し、25歳という若さで亡くなった木藤亜也さんが、闘病中に手が動かなくなるまで書き綴った日記をまとめ