俳優の舘ひろしが主演を務める映画『免許返納!?』（公開中）より、舘と南野陽子が、舘の代表曲「泣かないで」を歌い上げるシーンの本編映像がWEBで公開された。【動画】スクリーンで実現させた夢の共演シーンをWEBで公開6月23日に誕生日とデビュー40周年を迎える南野にとって、節目のタイミングでの映像解禁となった。2025年にデビュー50周年を迎えた舘と、デビュー40周年を迎えた南野。長年第一線で活躍してきた2人による夢の