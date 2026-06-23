女優の安達祐実（44）が22日までにインスタグラムを更新。オフショットを公開した。安達はハートマークのスタンプを添えて、白いシャツの上に淡いベージュのジャケットを肩に掛け、窓際の席に座るショットを公開した。やわらかな光の差し込む落ち着いた空間で、リラックスした表情を見せている。そして「ほどよく息抜きしながら一生懸命がんばる」とつづり、日々の向き合い方をシンプルな言葉で記した。この投稿に「前髪が可愛い