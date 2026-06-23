HANAを輩出したオーディション「No No Girls」元候補生Cocoa（18）が22日までにインスタグラムを更新。ロッキング・オンが主催するオーディションプロジェクト「RO JACK for ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026 supported by TOY’S FACTORY」の音源審査を通過したことを報告した。Cocoaは「音源審査通過しましたRO JACK for ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026 supported by TOY’S FACTORY優勝すると、ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026への出演