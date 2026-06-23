ハリセンボン近藤春菜（43）が22日、インスタグラムを更新。Mr.Children Tour 2026「Saturday in the park」に参加したことを報告した。投稿では、ツアーグッズの大きなタオルを手に笑顔を見せるショットを公開。ダークグリーンのツアーTシャツ姿で、白地に緑の文字で「Saturday in the park」と書かれたタオルを両手で広げている。近藤は「Mr.Children Tour 2026“Saturday in the park”行かせていただきました!!かっこよすぎ