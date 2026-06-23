元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が22日、インスタグラムを更新。夫・佐々木健介のわんこそば挑戦の様子を公開した。投稿には、積み上げられた大量の赤いわんを前にそばをすする佐々木と、その様子を見守りながら口元を手で覆って笑う北斗の姿が写っている。健介は黒のTシャツにエプロンをつけた姿でわんを手に持ち、テーブルいっぱいに並んだ空きわんの山が圧巻だ。北斗は「8月4日で還暦を迎える健介」と紹介し、「こ