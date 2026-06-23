メ〜テレの松崎杏香アナウンサーが22日までにインスタグラムを更新。テレビ朝日の田原萌々アナウンサー（27）とのツーショット写真をアップした。松崎アナは「テレ朝の萌々さん学生の時からお世話になっている東京のお姉ちゃんです」と紹介し、顔を寄せあった、仲睦まじいツーショット写真を公開した。続けて「萌々さんの優しさと強さに会うたびにいつも励まされますこの日はメキシコ料理を食べました〜」と報告した。この投稿