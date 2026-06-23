お笑いコンビ「千鳥」大悟（46）が22日に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（後11・59）に出演。お笑いコンビ「さや香」の新山（34）と初めて食事をした時の衝撃行動を振り返った。今回は「芸人にカッコよさは必要かSP」と題して放送され、新山らがゲストで出演した。新山の端正なルックスについて大悟は「こっち（東京）来て、確かに周りから聞くな。“新山さんカッコいい”って」と、世間の評判を認める様子を見せ