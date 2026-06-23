女優木村多江（55）が22日、インスタグラムを更新。父とのツーショット写真をアップした。木村は「お父さんがいたから今の私がいる。お父さんが長く生きられなかった分リレーのバトンをもらったから走るよ。ありがとう」とコメント。父に抱っこされた、子どもの頃の写真を投稿した。この投稿にフォロワーからは「めちゃくちゃカッコ良いですね」「たえさんお父さん似ですね」「目元似ていますね素敵なお父様ですね」「お父様ぁ