「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（30）が22日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。インドネシア・バリ島での撮影ショットを投稿した。7月25日に発売するDVDおよびBlu−ray「君の名は永遠」でのラストグラビアを宣言しているが「8月2日（日）ソフマップAKIBAアミューズメント館にてDVDラストイベントを開催します！！ソフマップが1日やすよDAYになるらしいの